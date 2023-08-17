Общество

В России предлагают ввести кредитную амнистию для семей с детьми

Первый зампред комитета по просвещению Государственной думы Российской Федерации Яна Лантратова предложила ввести кредитную амнистию для семей, у которых есть дети.

По словам парламентария, к 1 мая 2023 года задолженность россиян перед банками составила 30,22 трлн рублей. Уровень задолженности граждан по сравнению с началом года увеличился с 35 до 41%. По мнению депутата, это привело к инфляции и стагнации реальных доходов, что ослабляет финансовое положение россиян, пишут «Известия».

Более 80% бедных граждан России составляют семьи с детьми, отметила Лантратова.

В связи с этим, депутат предлагает ввести однократную кредитную амнистию для семей с детьми с целью снижения долгового бремени. Она указала: «Данная категория граждан в этой ситуации требует повышенных мер господдержки. В этой связи с целью ослабления долгового бремени представляется целесообразным введение единоразовой кредитной амнистии для семей с детьми».