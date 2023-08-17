Общество

«Сообразим на троих»: Правила съема, памятник тирану и «Барсик – наше всё». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 17 августа. Самые интересные и резонансные темы общественно-политической повестки вместе с радиослушателями обсудили постоянные соведущие Константин Калиниченко, Сергей Васильев и Александр Савенко.

Центральные темы этого выпуска.

- Очередь АПМ и правила съема. На выборах в Псковской области стартовал этап агитации. Как можно оценить уровень АПМ, появилось ли здесь что-то яркое и креативное?

- Тем временем главные предвыборные новости приходят из... зала суда, где по искам «электоральных киллеров» в районах снимают списки кандидатов от «Яблока». Попробуем разобраться, в чем причина «кандидатопада» – в происках оппонентов яблочников или их собственных ошибках, допущенных в документах при выдвижении?

- Памятник тирану. На территории великолукского завода в присутствии актрисы Шукшиной и политика Бабурина открыли 8-метровый монумент Сталину. Как это стало возможным, и почему открытие такого памятника – это плохо даже для радующихся событию коммунистов?

- «Барсик – наше всё». Глава Пскова Борис Елкин представил макеты декоративных скульптурных композиций «Барсик - символ города Пскова». Изображения десятка фигурок, которые в будущем появятся в центральной части города, вызвали у псковичей противоречивые эмоции. Почему – обсудили вместе со слушателями.