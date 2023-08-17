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Общество

Правила назначения единого пособия предлагают изменить

18.08.2023 07:00|ПсковКомментариев: 0

Минтруд предложил не учитывать некоторые доходы малообеспеченных семей и беременных женщин при назначении им единого пособия. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Единое пособие с января этого года выплачивают малообеспеченным семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам, вставшим на учет в женской консультации в ранние сроки. Чтобы получить пособие, доход на одного члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума в регионе. Рассчитывают доход без учета некоторых пособий, полученных ранее, а также страховых выплат и компенсаций. Например, в соцзащите не примут во внимание матпомощь пострадавшим от стихийных бедствий и компенсацию инвалидам за купленные средства реабилитации.

Минтруд предлагает не учитывать также:

  • заработок несовершеннолетних, которые при подработке учились очно в школе, колледже или вузе не менее 6 месяцев;
  • проценты по номинальным вкладам, открытым на детей, находящихся под опекой;
  • единовременные выплаты, полученные при присвоении звания «Мать-героиня» и при награждении орденом и медалью ордена «Родительская слава».

На номинальные счета опекаемых детей перечисляют алименты, пенсии и пособия, а также деньги, полученные ребенком в наследство. Проценты за вклад также зачисляют на счет. Деньги можно использовать только в интересах ребенка, при этом органы опеки должны дать на это разрешение. На других детей в семье потратить проценты невозможно, а значит,  их учет исказит оценку достатка семьи, отмечают в Минтруде.

Не учитывать выплаты матерям-героиням ведомство просили и россияне, и госорганы, и организации, говорит пояснительная записка. Тут важно принять во внимание характер получаемых доходов. Звание «Мать-героиня» присваивают матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей. Им выплачивают один миллион рублей. За орден «Родительская слава» семья получает 500 тысяч рублей, а за медаль ордена — 200 тысяч.

Кроме того, что на единое пособие теперь смогут рассчитывать больше семей, предложение Минтруда дает им и моральное преимущество, сказала «Парламентской газете» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб: «Мать-героиня, получая вознаграждение, не должна его терять, оно не должно размываться под влиянием других факторов. Если семья нуждается, то помочь ей нужно и помимо выплаты, предусмотренной государством за особые заслуги». А ребенок, по ее словам, вправе использовать свой заработок для приобретения своей вещи мечты или для любых других целей, например, помощи родителям.

Чтобы получить единое пособие, помимо уровня дохода, необходимо соответствовать и другим требованиям. У заявителя и ребенка должно быть российское гражданство, и они должны постоянно жить в стране. Имущество семьи не может превышать определенный уровень, а у совершеннолетних членов ячейки общества должен быть доход или объективная причина для его отсутствия. Например, человек ухаживал за ребенком до трех лет или ребенком-инвалидом, проходил военную службу или отбывал срок в СИЗО или колонии.

Минтруд предлагает считать уважительной причиной и домашний арест. Как отмечает пояснительная записка, в этом случае человек тоже существенно ограничен в своих возможностях.

Единое пособие выплачивают с 1 января. Оно заменило собой целый ряд других — на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет, на первого и третьего ребенка до трех лет, ежемесячные выплаты беременным. Размер пособия на ребенка составляет 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на детей. А беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, заплатят 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума на трудоспособных.

Единое пособие получают родители почти 7 миллионов детей, а также более 200 тысяч беременных женщин, заявил в мае министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Источник: Псковская Лента Новостей
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