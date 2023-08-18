Общество

День географа отмечают в России 18 августа

18 августа 2019 года в России впервые отметили День географа - новый профессиональный праздник, учрежденный по инициативе Русского географического общества (РГО) при поддержке президента Владимира Путина.

15 мая 2019 года президент утвердил перечень мероприятий, направленных на популяризацию географии среди населения России. Среди прочих мер было и учреждение профессионального праздника в знак признания заслуг российских географов и российской географической науки не только перед Отечеством, но и их вклада мирового масштаба в развитие географии и расширение познания человеком окружающего мира, пишет calend.ru.

В качестве даты празднования выбрали день учреждения Русского географического общества: (6) 18 августа 1845 года император Николай I утвердил временный Устав этой организации.

Основной целью, которую всегда ставили перед собой члены Русского географического общества, величайшие современники разных эпох, было привлечение молодых и лучших сил российской науки для всестороннего изучения русской земли.

Россия дала миру имена таких выдающихся учёных, путешественников и исследователей, как: И. Ф. Крузенштерн, Ф. П. Литке, В. Я. Струве, П. П. Семёнов-Тян-Шанский, В. И. Даль, Ф. П. Врангель, М. Н. Муравьёв, Г. П. Гельмерсен, Н. М. Пржевальский, Н. Н. Миклухо-Маклай, Ю. Ф. Лисянский, Г. И. Невельской, П. А. Кропоткин, В. А. Обручев и многих других.

Именно эта дата – 18 августа, и стала, начиная с 2019 года, официальным Днём географа в России после подписания соответствующего приказа министром экономического развития.

С тех пор профессиональный праздник отмечают люди многих профессий и специальностей. Не только учёные-географы, но и люди многих смежных по своей специфике с географией профессий: научные работники, преподавательский состав школ и ВУЗов, работники министерств и ведомств, рабочие и служащие, исследователи-полярники и многие другие.

Помимо учреждения праздника, к числу мер, направленных на популяризацию, развитие и поддержку географической науки можно отнести и усиление внимания к преподаванию географии в школах, разработку профессионального стандарта «географ», а также расширение специальностей в ВУЗах, при поступлении на которые потребуется обязательная сдача экзамена по географии.

В декабре 2019 года для того, чтобы иметь возможность отметить заслуги в области географии, учредили почётное звание «Заслуженный географ Российской Федерации». Присвоение этого звания теперь становится закономерно приуроченным к празднованию Дня географа.

Также в рамках празднования в 2020 году силами региональных отделений РГО в разных населённых пунктах страны прошли мероприятия, посвящённые Дню географа: акция «Ночь географии», выставки, кинопоказы и лектории на географическую тематику.