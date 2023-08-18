Общество

Подводную лодку «Великие Луки» передадут ВМФ до конца года

Подводная лодка «Великие Луки», построенная корабелами «Адмиралтейских верфей» для Северного флота, будет передана ВМФ до конца 2023 года. Об этом сообщил глава предприятия Андрей Веселов в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2023».

Фото: Николай Козловский / Telegram

«"Передача подлодки "Великие Луки" флоту планируется до конца года», - сказал он ТАСС.

Дизель-электрическая субмарина «Великие Луки» была заложена 10 ноября 2006 года, перезаложена 19 марта 2015 года, спущена на воду 23 декабря 2022 года.

Ранее подводная лодка «Великие Луки» приняла участие в военно-морском параде в Санкт-Петербурге 30 июля, в День Военно-морского флота.