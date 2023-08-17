Общество

Астрономический фестиваль в Пскове перенесли из-за плохой погоды

Астрономический фестиваль «Небо зовет» в Пскове перенесли из-за плохой погоды на 26 августа. Об этом сообщается в группе Псковского планетария в социальной сети «ВКонтакте».

«К огромному нашему сожалению вынуждены объявить о том, что астрономический фестиваль "Небо зовёт!" в Пскове 19 августа не состоится. По всем прогнозам стоят тучи и дождь, а телескопы в такую погоду не работают. Очень надеемся, что прогноз на 26 августа изменится и тогда фестиваль перенесётся на эту дату», - говорится в сообщении.

Как уточнили организаторы, если же дождь будет и в этот день, то дата может передвинуться на сентябрь.