Общество

Псковичи могут увидеть снятый в городе фильм за шесть дней до премьеры

Розыгрыш билетов на предпоказ фильма «Я делаю шаг» в Пскове продолжает Радио ENERGY. Показ состоится в кинотеатре «Мираж Синема» (улица Кузбасской Дивизии, 19) 1 сентября в 19:00, сообщили Псковской Ленте Новостей на радиостанции.

Романтическая мелодрама «Я делаю шаг» режиссера Ольги Акатьевой выходит в российский прокат 7 сентября. В главных ролях Сергей Новосад («Трудные подростки»), Анастасия Талызина («Кентавр»), Мария Аронова, Равшана Куркова, Денис Шведов и другие. Производство – «Окапи продакшн». Дистрибьютор фильма – кинокомпания «Наше кино».

Фильм снимался в Москве и Пскове. Основным местом съемок картины стала одна из старейших в России средняя общеобразовательная школа №1 имени Л. М. Поземского. В разные годы здесь учились выдающиеся ученые: создатель вирусной теории рака Лев Зильбер, физик-ядерщик Исаак Кикоин, автор математических таблиц Владимир Брадис, известные российские писатели Юрий Тынянов и Вениамин Каверин.

Картина открывала IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове, который прошел с 7 по 9 июля.

«Главное, чего ждет зритель от фильмов, - это искренность. Мы показали фильм, который сняли в Пскове, учителям со всей страны - от Калининграда до Владивостока - на одном форуме для педагогов-наставников. Я почувствовала энергию зала. Показ прошел с триумфом: учителя узнали самих себя на экране. Это как раз та правда, к которой мы стремимся. Какое кино сегодня нужно? Духоподъемное, а дальше - разные обстоятельства, разные темы: наставник - ученики; выбор между мечтой и долгом. Они обрастают приметами времени, но это вечные темы, которые всегда нас будут волновать», – сказала режиссер Ольга Акатьева.

По сюжету фильма Саша Макаров – выпускник педагогического института – вынужден после получения диплома вернуться в свой родной Псков и начать работать учителем литературы в школе №1. Проблема в том, что из-за дислексии главный герой с трудом может прочитать даже фамилии учеников в классном журнале.

Розыгрыш билетов проходит с 21 по 31 августа в будние дни. Для того, чтобы выиграть два билета, нужно дозвониться первым в редакцию сразу после того, как в эфире прозвучит ролик розыгрыша с номером телефона.

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