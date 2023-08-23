Псковичи могут увидеть снятый в городе фильм за шесть дней до премьеры

Розыгрыш билетов на предпоказ фильма «Я делаю шаг» в Пскове продолжает Радио ENERGY. Показ состоится в кинотеатре «Мираж Синема» (улица Кузбасской Дивизии, 19) 1 сентября в 19:00, сообщили Псковской Ленте Новостей на радиостанции.
Романтическая мелодрама «Я делаю шаг» режиссера Ольги Акатьевой выходит в российский прокат 7 сентября. В главных ролях Сергей Новосад («Трудные подростки»), Анастасия Талызина («Кентавр»), Мария Аронова, Равшана Куркова, Денис Шведов и другие. Производство – «Окапи продакшн». Дистрибьютор фильма – кинокомпания «Наше кино».
Фильм снимался в Москве и Пскове. Основным местом съемок картины стала одна из старейших в России средняя общеобразовательная школа №1 имени Л. М. Поземского. В разные годы здесь учились выдающиеся ученые: создатель вирусной теории рака Лев Зильбер, физик-ядерщик Исаак Кикоин, автор математических таблиц Владимир Брадис, известные российские писатели Юрий Тынянов и Вениамин Каверин.
Картина открывала IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове, который прошел с 7 по 9 июля.
По сюжету фильма Саша Макаров – выпускник педагогического института – вынужден после получения диплома вернуться в свой родной Псков и начать работать учителем литературы в школе №1. Проблема в том, что из-за дислексии главный герой с трудом может прочитать даже фамилии учеников в классном журнале.
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