Общество

Дефицит солнечного тепла понизит температуру на Северо-Западе России

Дефицит солнечного тепла понизит температуру на Северо-Западе России, сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе в понедельник дожди будут носить локальный характер, и днём воздух на юге сможет прогреться до +18…+23°С. Но затем дождевых туч станет больше, и в условиях дефицита солнечного тепла показания термометров понизятся до +16…+21°С, на крайнем севере и до +8…+13°С», - говорится в прогнозе синоптиков.

В Центральной России в понедельник только кое-где могут пойти небольшие ливни и тепло – днём +20…+25°С. А затем осадки усилятся и начнётся плавное погружение в осень – днём +16…+21°С, и только в Черноземье будет немного теплее.

В Санкт-Петербурге в понедельник без существенных осадков, днём воздух прогреется до +20…+23°С. А со вторника на берегах Невы начнутся дожди, и дневная температура уже не превысит +17…+20°С.

В Москве в понедельник вероятность осадков невелика, и днём столбики термометров покажут +21…+24°С. Затем столицу накроют поля фронтальной облачности, и под аккомпанемент дождей воздух остынет до +16…+19°С.