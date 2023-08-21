Общество

Когда смартфон может воспламениться, рассказал эксперт

В России каждый месяц происходит до десяти случаев возгорания аккумулятора смартфона, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Статистика возгорания смартфонов во всех странах примерно одинаковая. В России бывает до десяти таких случаев ежемесячно, это незначительный процент. Воспламенение происходит крайне редко, для этого нужно, чтобы была влажная погода или чтобы устройство попало в воду, причем с разрушенной оболочкой аккумулятора. Как правило, при возгорании смартфоны начинают просто дымить», – отметил Эльдар Муртазин в интервью радио Sputnik.

Чаще всего возгорание происходит по двум причинам, продолжил эксперт.

«Первая причина – смартфон часто роняли и повредили оболочку аккумулятора. Вторая причина – нагрузка от некачественного зарядного устройства или от внешней зарядной батареи (пауэрбанка) без контроллера, которые могут давать больше мощности, чем способен "переварить" телефон. Обычно это происходит при использовании поддельных, неоригинальных устройств», – уточнил Эльдар Муртазин.

Эксперт объяснил, как часто нужно менять аккумулятор смартфона, чтобы избежать его возгорания.

«Аккумулятор – это расходный материал, его нужно менять раз в два-три года. Как только вы чувствуете, что смартфон начинает хуже работать (хуже держать заряд, – ред.), можно заменить батарею. Если вы видите, что аккумулятор уже вздулся, выпирает из корпуса, таким устройством пользоваться нельзя. Это опасно, в любой момент смартфон может вспыхнуть и сильно обжечь», – предостерег Эльдар Муртазин.

Смартфон нельзя оставлять под прямыми солнечными лучами, это может привести к перегреву аккумулятора и сокращению срока службы устройства, добавил эксперт.