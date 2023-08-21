Общество

Участники СВО и их дети смогут перевестись на бесплатное обучение

Минобрнауки утвердило право участников СВО и их детей переходить на бесплатное обучение – норму инициировала «Единая Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Норма будет действовать в колледжах и вузах с 1 сентября 2023 года. Участники СВО, которые захотят перевестись на бесплатное обучение, должны предоставить в образовательную организацию документ, который подтвердит участие в спецоперации.

Также они не должны иметь академических задолженностей, дисциплинарных взысканий, задолженностей по оплате обучения.