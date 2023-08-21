Общество

ВЦИОМ: 68 процентов россиян хранят свои сбережения в рублях

Более двух третей россиян (68%) хранят свои сбережения в рублях, в долларах их хранят 6%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сбережения в рублях хранят 68% россиян, в долларах - 6%, в евро - 4%. В другой валюте их хранят еще 4% респондентов, пишет РИА Новости.

Больше четверти опрошенных (27%) признались, что у них нет сбережений.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ -Спутник» был проведен 29 июля 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.