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Общество

Специалисты ЛНР в Пскове осваивают работу «Социального комплекса»

21.08.2023 19:00|Псков

Специалисты Псковской области вновь выступают экспертами для сотрудников государственных органов новых субъектов РФ по внедрению программного продукта в деятельность социальной службы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В ближайшие несколько дней осваивать работу в информационной системе «Социальный комплекс» будут десять представителей исполнительных органов Луганской Народной Республики. Среди них сотрудники Минтруда ЛНР, Минцифры ЛНР и управлений соцзащиты администраций городов Луганска, Стаханова и Свердловска.

Информационная система «Социальный комплекс» является отечественной разработкой, предназначенной для комплексной автоматизации деятельности организаций социального обслуживания граждан, обеспечивающей единый механизм ведения личных дел и начислений гражданам, получающим социальные выплаты.

На прошлой неделе в Псковскую область приезжала делегация специалистов из Херсонской области для знакомства с программным продуктом для сферы социальной защиты.

Источник: Псковская Лента Новостей
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