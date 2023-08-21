Общество

Работодателям запретят не выплачивать премии из-за взыскания

Работодателям запретят не выплачивать премии из-за дисциплинарного взыскания, сообщили псковской Ленте Новостей в СОЦПРОФе.

Премии и другие выплаты, на которые сотрудник имеет право в процессе трудовой деятельности, будут начислять независимо от наличия дисциплинарного взыскания. Соответствующий законопроект разработал Минтруд.

Как отметили в ведомстве, работодатели выплачивают стимулирующие выплаты на основании коллективного договора, локального акта компании или соглашения с сотрудником. По новым правилам, лишить сотрудника премии или уменьшить ее размер на весь срок действия непогашенного дисциплинарного взыскания будет нельзя.