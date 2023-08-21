Общество

Может ли организм накопить за лето витаминов, рассказала врач

Многие думают, что за летний период организм накапливает витаминов чуть ли не на год вперед благодаря обилию фруктов и овощей, однако это далеко не так, отметила врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова.

«Витаминные комплексы нужно принимать круглогодично. Если люди считают, что они летом поели фруктов и овощей, купленных на рынках или в магазинах, и набрались витаминов на целый год, это не так. Почва, на которой выращивают овощи и фрукты, часто бывает обеднена, витаминов не так много, без микроэлементов и витаминных добавок не обойтись. Тем более водорастворимые витамины через какое-то время выводятся из организма, накапливаются только жирорастворимые витамины – D, E, A. При этом у многих людей тот же витамин D – в постоянном дефиците, даже летом, а он участвует во всех процессах метаболизм», – пояснила диетолог.

Чтобы понять, какие именно комплексы вам подойдут, лучше всего обратиться к специалисту, продолжила она.

«Есть универсальные составы, есть персонализированные, когда есть недостаток по определенным витаминам. Я бы рекомендовала всегда проходить через специалиста. Потому что бывают ситуации, когда у авитаминоза или гипервитаминоза – очень стертая картина, и только доктор может понять – по сбору анамнеза, по клинической картине, – в чем дело, и назначить витамины»", – сказала Казачкова в интервью радио Sputnik.

Врач также посоветовала в течение всего года принимать омега-3 жирные кислоты.

«Омега – это универсальный строитель нашей клеточной структуры, в частности, клеточной стенки. А от качества клеточной стенки зависит, как работают клетки. Если клеточная стенка нарушена или имеет какие-то дефекты, клетка не может исполнять свои функции и уничтожается, поэтому омега-3 кислоты нужно принимать на постоянной основе. В дополнение нужно принимать антиоксидантные средства, например, витамин E, биофлавоноиды, селен», – заключила Екатерина Казачкова.