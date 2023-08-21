Общество

«Чат с соседями» стал доступен в тестовом режиме в приложении «Госуслуги. Дом»

Сервис «Чат с соседями» стал доступен в тестовом режиме в нескольких регионах в приложении «Госуслуги. Дом». Сервис работает на платформе «VK мессенджера», сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

«В приложении "Госуслуги. Дом" появились чаты с соседями. Сервис работает на платформе "VK мессенджера". Он разработан при поддержке Минстроя и Минцифры оператором ГИС ЖКХ и "Госуслуги. Дом" - АО "Оператор информационной системы"», - рассказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что в настоящее время сервис доступен в пилотном режиме жителям Архангельской, Калужской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской областей, Санкт-Петербурга и ХМАО-Югры. Чтобы им воспользоваться, нужно установить версию приложения «Госуслуги. Дом» от 15 августа. «В соседском чате можно решить любые вопросы, касающиеся жизни в доме, предоставления и оплаты услуг ЖКХ», - пояснили в Минцифры.

Чатами, как и другими сервисами «Госуслуги. Дом», в настоящее время могут пользоваться только подтвержденные по данным Росреестра собственники квартир. В будущем собственники смогут предоставлять доступ арендаторам своих квартир, однако участие в чате необязательно, пишет ТАСС.

Мобильное приложение «Госуслуги. Дом» помогает решить любые вопросы ЖКХ в одном месте. В приложении можно передать показания счетчиков, оплатить квитанцию за жилищно-коммунальные услуги, узнать о сроках проведения капитального ремонта, принять участие в общедомовом собрании онлайн и связаться с управляющей компанией. Приложение «Госуслуги. Дом» можно скачать в Rustore, Google Play, App Store и Appgallery.