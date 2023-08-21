Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о самом масштабном в истории Псковской области хороводе

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - руководитель автономной некоммерческой организации «Центр реализации творческих инициатив "Время творить"» Алексей Иванов.

Тема программы - «Встаньте в круг!». Ведущий Артем Татаренко обсудит с гостем организацию самого масштабного в истории Псковской области хоровода, который состоится сегодня, 22 августа, в День государственного флага России.

Трансляция завершена.