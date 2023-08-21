Общество

Россияне стали оплачивать покупки через СБП в 5 раз чаще

Во втором квартале 2023 года граждане России провели через систему быстрых платежей (СБП) более 1,6 миллиарда операций на сумму 7 триллионов рублей. Это в два раза больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает ЦБ РФ.

Количество операций в сутки стабильно растет и достигает 23 миллионов. Популярность сервисов СБП среди россиян неуклонно увеличивается. За отчетный квартал переводами воспользовался каждый второй житель страны, а оплатой товаров и услуг — каждый четвертый. В среднем один гражданин совершил 17 переводов и 8 покупок через СБП за этот период.

Количество и сумма переводов между гражданами выросли по сравнению с предыдущим кварталом на 25% и 27% соответственно. Средняя сумма одного перевода во втором квартале составила 4800 рублей. Всего за этот период через СБП было осуществлено 1,3 миллиарда переводов на общую сумму 6,3 триллиона рублей, пишет «Газета.ру».

По сравнению с первым кварталом 2023 года количество и сумма покупок товаров и услуг, оплаченных через СБП, выросли в 1,7 и 1,6 раза соответственно. С второго квартала 2022 года по второй квартал 2023 года эти показатели увеличились в 5 раз. Во втором квартале 2023 года через систему было совершено 300 миллионов покупок на сумму 600 миллиардов рублей.

Число предприятий торговли и сервиса, которые принимают к оплате СБП, за квартал выросло на 59% и превысило 1 миллион. При этом 9 из 10 таких предприятий — малый и средний бизнес.

Также увеличился спрос на переводы от юридических лиц гражданам - например, страховые выплаты. За квартал количество и сумма таких выплат через СБП выросли на 12% и 32% соответственно. В целом за второй квартал 2023 года через систему быстрых платежей было осуществлено более 12,2 миллиона выплат гражданам на 59,1 миллиарда рублей.