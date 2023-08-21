Общество

В России предложили возродить всеобщую военную подготовку

С предложением возродить в России всеобщую военную подготовку выступил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Так, чиновник заявил, что в последнее время «происходила деградация системы военной подготовки» в РФ, тогда как ее возрождение поможет «будущему страны». Кроме того, Трутнев призвал укреплять отечественные патриотические и духовные традиции в «условиях обнажившихся международных противоречий», пишет FlashNord.

Он добавил, что в настоящее время в стране работают 12 центров военной подготовки. Ожидается, что их количество будет увеличено в следующем году.