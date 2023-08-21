Общество

С начала года в медучреждения Псковской области поступило 40 новых машин по нацпроекту

В медицинские организации Псковской области продолжает поступать новый транспорт при поддержке правительства РФ. Еще пятнадцать автомобилей отечественного производства — ГАЗ «Соболь», Niva Legend, Niva Travel и Lada Granta — усилят возможности обслуживания пациентов Псковской, Порховской и Невельской межрайонных больниц, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 22 августа, принял участие в церемонии передачи машин главным врачам учреждений.

Глава региона поблагодарил правительство страны за поддержку и выразил уверенность, что новый транспорт сделает работу медиков комфортнее. «На этих машинах можно ездить на вызовы, доставлять пациентов до учреждений здравоохранения, привозить лекарственные препараты в отдаленные населенные пункты, в ФАПы. Мы со своей стороны и дальше будем делать все, чтобы наша медицина развивалась, тем более, что положительные результаты у нас есть», — обратился к присутствующим Михаил Ведерников.

Всего для Псковского региона в 2023 году закуплена 41 единица транспорта на сумму более 42 млн рублей. Расширение парка стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Демография».

Два автомобиля Lada Largus М2 «Медицинская служба» в рамках этой закупки поступят в область до конца августа. Ранее медучреждения области получили еще 24 автомобиля.