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Общество

Погода в европейской части России продолжит ухудшаться 

23.08.2023 07:00|ПсковКомментариев: 0

В ближайшие несколько дней в европейской части России поселится осень, сообщает метеоцентр «Фобос».

С начала недели погода в регионе остается крайне контрастной. Где-то идут сильнейшие дожди, в других регионах, на юге, ещё продолжается жаркое лето. Хорошая погода также на крайнем западе России – в Калининграде в понедельник и вторник термометры показывали +22…+23°С, на пляжах Балтийского моря много отдыхающих.

В ближайшие дни погода в европейской части России продолжит ухудшаться. Ливни начала недели были связаны с уходящим в Сибирь атлантическим циклоном, но уже сегодня ему на смену придёт новый. От Скандинавии до берегов Средней Волги протянется гряда облачности, вытесняющая на восток гребень антициклона. На западе Русской равнины опять пойдут дожди. А вслед за тучами в регион продолжат поступать прохладные воздушные массы.

«Сегодня в зоне 30-градусной жары останется только Южная Россия. Умеренно тепло будет на Средней Волге и в Черноземье — после полудня до +20…+25°С. А в Центре и на Северо-Западе дневная температура не превысит +15…+20°. И такая погода будет сохраняться вплоть до конца рабочей недели. К субботе в центральные области протянется гребень антициклона из Причерноморья, облака рассеются. Однако, к тому моменту на запад Европейской России уже прорвётся новый облачный вихрь, и в воскресенье поля его фронтальной облачности начнут растекаться по региону», - говорится в прогнозе.

В Москве сегодня и завтра из-за дождей только +18°, а это почти на 2° холоднее обычного. К субботе благодаря антициклону осадки прекратятся, и температурный режим вернётся в рамки климата. Но с воскресенья в мегаполисе снова зарядят дожди, и показания термометров опять начнут понижаться.

Теги: #погода
Источник: Псковская Лента Новостей
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