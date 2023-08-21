Общество

Псковская область отмечает 79-летие со дня образования

Псковская область отмечает 79-летие со дня образования сегодня, 23 августа.

Псковская область образована указом президиума Верховного совета СССР 23 августа 1944 года - через месяц после освобождения территории от фашистской оккупации. Как известно, Псков был одним из первых городов, оккупированных немецко-фашистскими захватчиками, и одним из последних был освобожден.

Дата 23 августа 1944 года связана с созданием субъекта РФ как территориальной единицы, история же древней Псковской земли не ограничивается этими десятилетиями - первое летописное упоминание о Пскове относится к 903 году.

Напомним, Псковская область граничит с Ленинградской, Новгородской, Тверской и Смоленской областями, Белоруссией, а также со странами Европейского союза - Эстонией и Латвией. Один из двух субъектов РФ, имеющих границу с тремя государствами.