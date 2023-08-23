Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Розыгрыш билетов в кино
Снова в школу. ЛОНГРИД
Топ уютных летних террас Пскова
Кружки и секции в Пскове
самое время для ремонта
Господин Рейтингомер
о регистрации прав собственности
«Истфакт» Столица российского воздухоплавания
Интересные места отдыха в Псковской области
«Истфакт» Псковские партизаны
распродажа стройматериалов
профсоюзы для общества
чем полезен нацпроект «Культура»
профсоюзы власть, работодатели
удмуртская ведьма
как поддерживают псковских врачей
 
 
 
ещё Общество 23.08.2023 09:300 Смотрите наверх: чем псковичей притягивают звезды 23.08.2023 13:560 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Воевода Шуйский. Часть 2. ВИДЕО 23.08.2023 13:470 Губернатор проконтролировал реализацию проекта ТОС в новоржевской деревне Выбор 23.08.2023 13:390 Древние захоронения нашли в центре Пскова 23.08.2023 13:240 Псковские добровольцы приняли участие во всероссийских учениях МЧС России в Сочи 23.08.2023 13:170 Почти 70 тысяч школьников сядут за парты в Псковской области 1 сентября
 
 
 
Самое популярное 18.08.2023 12:1922 Великолукская епархия проведет проверку по факту освящения памятника Сталину 17.08.2023 13:551 Женщина выпала с девятого этажа в Пскове и погибла 17.08.2023 17:3033 Памятник Тирану 17.08.2023 08:150 В Псковской области пресекли попытку шпионажа в интересах спецслужб Украины 18.08.2023 11:390 Схема движения автобуса по маршруту №11 изменится в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Спрос на рабочих растет в Псковской области

23.08.2023 09:00|ПсковКомментариев: 0

Рабочие - одни из самых востребованных сотрудников в Псковской области. На сферу «Рабочий персонал» приходится 25% всех открытых вакансий от всего объема новых рабочих мест за последние 30 дней. Эксперты крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали ситуацию на рынке труда Псковской области и выяснили, как за год изменилось количество вакансий для рабочих, какие специалисты наиболее востребованы и сколько им готовы платить.

По данным hh.ru, сейчас в Псковской области на hh.ru открыто более 800 вакансий для представителей рабочих профессий. С начала года спрос на рабочих в регионе вырос на 98%, год к году востребованности в данных специалистах у местного бизнеса также выраженная: +65% новых рабочих мест по сравнению с 2022. Больше всего вакансий для водителей, упаковщиков/комплектовщиков, разнорабочих, грузчиков и слесарей. Также в ТОП-10 самых востребованных рабочих специалистов вошли кладовщики, электромонтажники, монтажники, токари/фрезеровщики и машинисты.

Рабочие – также одни из самых дефицитных сотрудников на рынке труда Псковской области. На одну вакансию в этой сфере приходится лишь 1,3 резюме, что говорит о выраженном дефиците кадров. Напомним, что комфортное значение для рынка 5-9 резюме на вакансию – в этом случае и работодателям есть, из кого выбирать, и соискатели не испытывают большой конкуренции за вакансии.

«Для российского рынка труда сейчас характерен дисбаланс спроса и предложения, и Псковская область – не исключение. Больше всего работодатели нуждаются в линейном и массовом персонале (курьеры, продавцы, специалисты колл-центров и так далее), а также в синих воротничках— представителях рабочих, производственных профессий. В сумме это 74% от всех вакансий на hh.ru. Ещё 16% — это предложения для белых воротничков (маркетологов, бухгалтеров, финансистов, юристов, HR и других), а 10% — вакансии для ИТ-специалистов», - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах» от hh.ru, в среднем местные компании готовы платить рабочим 45 977 - 137 931 руб. в месяц (*без учета вахтовых вакансий). Если же жителей Псковской области зовут на рабочие вакансии «с вахтой», то в среднем можно рассчитывать на 114 943 - 155 129 руб.

Рейтинг вакансий для рабочих специалистов в Псковской области с самой высокой зарплатой:

Теги: #вакансия #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Кому нужно установить памятник в Пскове?
В опросе приняло участие 264 человека
23.08.2023, 14:020 Александр Борисов: Основы отечественной демократии были заложены на Вечевой площади Пскова 23.08.2023, 13:560 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Воевода Шуйский. Часть 2. ВИДЕО 23.08.2023, 13:470 Губернатор проконтролировал реализацию проекта ТОС в новоржевской деревне Выбор 23.08.2023, 13:390 Древние захоронения нашли в центре Пскова
23.08.2023, 13:350 Подземный водозабор в Пскове запустили после остановки скважин 23.08.2023, 13:310 Ольга Тимофеева: Псковская область - это регион, который нацелен на туризм 23.08.2023, 13:240 Псковские добровольцы приняли участие во всероссийских учениях МЧС России в Сочи 23.08.2023, 13:170 Почти 70 тысяч школьников сядут за парты в Псковской области 1 сентября
23.08.2023, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о ретроспективе летних фестивалей и «культурных» планах на осень 23.08.2023, 12:470 Фильм «Вызов» покажут в Покровской башне в Пскове 26 августа 23.08.2023, 12:381 Опрос ПЛН-ТВ: Ощутили ли псковичи на себе рост цен? 23.08.2023, 12:330 Пскович лишился скутера за пьяное вождение
23.08.2023, 12:152 Водителей могут начать штрафовать за непропуск пешехода на перекрестке улицы Гоголя и Октябрьского проспекта в Псков 23.08.2023, 12:080 Пожарно-тактическое учение прошло в торговом центре в Великих Луках. ФОТО 23.08.2023, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»: Воевода Шуйский. Часть 2 23.08.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 23 августа
23.08.2023, 11:540 Знак «Пешеходная зона» установят у дома №70 на Рижском проспекте в Пскове  23.08.2023, 11:500 Валентина Матвиенко поздравила жителей Псковской области с 79-летием со дня образования региона 23.08.2023, 11:400 Сплошную линию разметки решили сохранить у дома №17 на улице Инженерной в Пскове 23.08.2023, 11:340 Пенсионерка пропала в лесу у гдовского Смуравьево-2
23.08.2023, 11:251 Минсельхоз не исключил недружественные действия как причину повышения цен Nestle 23.08.2023, 11:210 Возле шести образовательных учреждений в Пскове выявили дефекты искусственных неровностей 23.08.2023, 11:130 Вандалы перевернули холодильник в великолукском парке. ВИДЕО 23.08.2023, 11:060 «Подстрочник»: Ольга Тимофеева о ретроспективе летних фестивалей и «культурных» планах на осень
23.08.2023, 10:590 Пскович попался на краже текилы из охраняемого гипермаркета 23.08.2023, 10:490 Названа предположительная причина возгорания дома в Петровском переулке в Пскове 23.08.2023, 10:455 Вода в Чудском озере не соответствует гигиеническим нормативам 23.08.2023, 10:340 Артиллерийский снаряд нашли в Великих Луках
23.08.2023, 10:200 Пожилую женщину продолжают искать в стругокрасненском лесу 23.08.2023, 10:100 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Воевода Шуйский. Часть 2 23.08.2023, 10:001 Псковичи могут увидеть снятый в городе фильм за шесть дней до премьеры 23.08.2023, 09:500 Александр Котов: Псковская область – земля с великой историей и богатейшим наследием
23.08.2023, 09:400 В России предложили ввести ГОСТ на горячее питание в школах 23.08.2023, 09:300 Смотрите наверх: чем псковичей притягивают звезды 23.08.2023, 09:150 Новоржевскую администрацию раскритиковали за некачественную подготовку к отопительному сезону 23.08.2023, 09:000 Спрос на рабочих растет в Псковской области
23.08.2023, 08:450 Ставки на ипотеку в России выросли на 3 процентных пункта 23.08.2023, 08:281 Россияне назвали оптимальной пенсию в 69 тысяч рублей 23.08.2023, 08:111 Список предметов для ЕГЭ предложили расширить 23.08.2023, 07:540 Псковская область отмечает 79-летие со дня образования
23.08.2023, 07:350 Названы приложения, которые больше всего любят подделывать мошенники 23.08.2023, 07:191 Законны ли домашние задания на каникулах, объяснила эксперт 23.08.2023, 07:000 Погода в европейской части России продолжит ухудшаться  22.08.2023, 22:180 «Ласточка» из Пскова в Петербург застряла в районе Толмачево утром 22 августа
22.08.2023, 22:002 Россияне стали активнее интересоваться курсом рубля - опрос 22.08.2023, 21:540 Митрополит Тихон посетил приходы Плюсского благочиния 22.08.2023, 21:490 Олимпийский чемпион Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на лед 22.08.2023, 21:400 Встречи с молодыми семьями на тему духовности пройдут в Пскове
22.08.2023, 21:322 Более 4 тысяч человек прошли хороводом вокруг Псковского Кремля 22.08.2023, 21:200 Псковские курсанты приняли участие во всероссийской акции «Вахта памяти» 22.08.2023, 21:100 Полицейские отметили День флага вручением паспортов молодым псковичам 22.08.2023, 21:000 Скорость движения ограничат на участке трассы Петербург – Псков 23 августа
22.08.2023, 20:500 «Союзмультфильм» получит 20 млн рублей за незаконное использование телеканалом «Пингвиненка Лоло» 22.08.2023, 20:480 В Плюсском районе мужчину подозревают в покушении на дачу взятки сотруднику ДПС 22.08.2023, 20:400 Российские производители разрабатывают аналог препарата против гепатита С 22.08.2023, 20:310 Андрей Норкин приедет в Псков с шоу «Другой формат» 23 сентября
22.08.2023, 20:200 Две новые модели автомобиля «Москвич» выпустят в России в 2024 году 22.08.2023, 20:050 Масштабный хоровод вокруг Кремля организовали в Пскове 22.08.2023, 20:000 Островича отметили почетной грамотой МЧС за спасение людей на пожаре 22.08.2023, 19:560 «Гонки по вертикали»: генералиссимус, генерал и герои вчерашних дней. ВИДЕО
22.08.2023, 19:500 Ремонт дороги Опочка-Дубровка-граница с Республикой Беларусь продолжается в Себежском районе 22.08.2023, 19:400 COVID-19 становится сезонной инфекцией, заявили в Роспотребнадзоре 22.08.2023, 19:310 Первый стационарный комплекс фотовидеофиксации пропуска пешеходов заработал в Петербурге 22.08.2023, 19:200 Россияне стали оплачивать покупки через СБП в 5 раз чаще
22.08.2023, 19:120 Умер итальянский певец Тото Кутуньо 22.08.2023, 19:000 Псковичей приглашают на очередные Александро-Невские беседы 22.08.2023, 18:450 В Госдуме предложили ввести номера для курьеров-самокатчиков 22.08.2023, 18:331 «Гонки по вертикали»: генералиссимус, генерал и герои вчерашних дней
22.08.2023, 18:271 С начала года в медучреждения Псковской области поступило 40 новых машин по нацпроекту 22.08.2023, 18:150 О новых схемах дистанционного мошенничества поговорят в пресс-центре ПЛН 22.08.2023, 18:000 50-метровый триколор развернули в Великих Луках. ВИДЕО 22.08.2023, 17:594 Качественная вода появится в Печорах
22.08.2023, 17:562 Полей под аренду не хватает в Псковской области - аграрий 22.08.2023, 17:540 Борис Елкин оценил темпы строительства подъезда к учебно-лабораторному корпусу ПсковГУ 22.08.2023, 17:516 «Дневной дозор»: нужен ли Пскову бюст Сталина? 22.08.2023, 17:470 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 22 августа
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru