Общество

Александр Котов: Псковская область – земля с великой историей и богатейшим наследием

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени депутатов регионального парламента и от себя лично поздравил жителей региона с 79-й годовщиной образования Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Псковская область – земля с великой историей, богатейшим культурным и духовным наследием. Наши предки своими ратными подвигами, умелыми руками, талантливыми творениями прославили псковский край в веках. Сегодня наш черёд заботиться о процветании родной земли, своими делами и поступками доказывая, что мы достойны наших великих предшественников», - отметил он.

Жители Псковской области искренне любят родную землю, готовы отдавать силы и знания во имя её процветания, продолжил Александр Котов. «Именно общее стремление к достижению результата, наша сплочённая командная работа позволяют нам, несмотря на сложные вызовы, уверенно идти вперёд по пути развития. За последние годы значительно вырос областной бюджет, в регионе появились новые современные учреждения здравоохранения и образования, спортивные объекты и парки, успешно работающие сельскохозяйственные и промышленные предприятия, знаковые монументальные памятники – "Знамя Победы" и "Александр Невский с дружиной", имеющие не только культурную, но и общенациональную духовную ценность», - указал спикер регионального парламента.

«Впереди у нас много важных задач и амбициозных проектов. Уверен, общими усилиями жителей Псковской области все поставленные цели будут выполнены. Мира и процветания псковской земле, счастья и благополучия всем её жителям!» - добавил Александр Котов.