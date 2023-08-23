Общество

О новых схемах дистанционного мошенничества поговорили в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись брифинга о дистанционном мошенничестве, который состоялся в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 августа.

Сколько псковичей попались на уловки мошенников в этом году и как эта статистика изменилась за последний год? Какие виды мошенничества чаще всего фиксируются в Псковской области и какова раскрываемость дистанционных преступлений? На эти и многие другие вопросы ответил начальник отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Псковской области Александр Полатовский.

Особое внимание он уделил новым схемам дистанционного мошенничества, которые не только лишают россиян сбережений, но и толкают их на преступления.