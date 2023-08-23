Общество

Псковские добровольцы приняли участие во всероссийских учениях МЧС России в Сочи

Добровольцы Псковского отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям приняли участие в совместных учениях МЧС России в Сочи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

Фото здесь и далее: Псковское отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям

Около 100 добровольцев из 46 субъектов Российской Федерации собрались на юге страны, чтобы обменяться опытом, повысить квалификацию и на практике применить полученные знания по поиску людей, пропавших в природной среде. Программа обучения была создана и адаптирована опытными инструкторами МЧС России под особенности местности, климата и географии.

Четыре дня участники занимались теорией и учились работе с картами и информационными системами навигации. Занятия были посвящены выработке навыков оказания первой помощи. Добровольцы ознакомились с особенностями применения в ходе поисково-спасательных работ кинологических расчетов и беспилотников.

В завершающий день учений волонтеры на практике применили полученные знания, отработали единые методики по поиску и спасению людей. Волонтеров напутствовал советник министра МЧС России Даниил Мартынов.

«Когда поиск пропавших в природной среде будет вестись по единым методикам, эффективность участия волонтеров в таких мероприятиях значительно повысится. А это, в свою очередь, увеличит шансы потерявшихся людей на спасение!» - подчеркнул Даниил Мартынов.

Главная задача совместных учений – выработка единых методов и приемов общественных движений и МЧС России при поиске потерявшихся.

Учения проходили в природной среде в сложных условиях пересеченной местности. Инструкторы разделили добровольцев на три группы. В состав каждой были включены люди из разных регионов, чтобы волонтеры учились работать в новой команде. Каждая группа получила вводную по поиску нескольких заблудившихся людей, один из которых ребенок. Согласно легенде учений три группы туристов разного возраста и с травмами различной степени тяжести заблудились на территории Кавказского государственного заповедника. Волонтерам пригодился весь спектр навыков: тактическая и топографическая подготовка, оказание первой помощи.

По итогам учений все туристы найдены, задачи по предназначению выполнены на отлично. В торжественной обстановке сертификаты о прохождении обучения волонтерам вручил советник министра МЧС России Даниил Мартынов.

Совместные учения в Краснодарском крае стали пятыми и завершающими в этом году череду обучающих мероприятий для российских добровольцев. Подобные мероприятия уже состоялись в Хабаровском и Красноярском краях, Калининградской области и Республике Татарстан.