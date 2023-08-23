Общество

Семья из Якутии приехала в Псковскую область поклониться могиле прадеда

Семья из Якутии приехала в Псковскую область, чтобы поклониться могиле своего родственника, пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

В апреле 2022 года они нашли информацию о захоронении своего деда и прадеда Федота Иванова, который в годы Великой Отечественной войны пропал без вести. Выяснилось, что красноармеец погиб 26 октября 1943 при освобождении Псковской земли и покоится в братской могиле в поселке Усвяты. Тогда родственники обратились в Якутское отделение партии «Единая Россия» с просьбой оказать содействие в том, чтобы приехать в Псковскую область. В рамках партийного проекта «Историческая память» Псковское региональное отделение партии такую помощь оказало.

В понедельник, 21 августа, на вокзале Великих Лук партийцы во главе с секретарем городского отделения Константином Максимовым встретили внука воина Федота Иванова - главу семейства Владимира Прокопьева, его супругу Екатерину и детей Марию, Ирину и Тита. Генеральный директор ЗАО «ЗЭТО», член местного политсовета Денис Мунштуков выделил микроавтобус для поездки в Усвяты. В поездке гостей сопровождала исполнительный секретарь городского отделения партии Наталья Багрецова. В Усвятах гостей принял глава Усвятского района, секретарь местного отделения партии Дмитрий Петров. Семья Прокопьевых посетила братское захоронение, где похоронен их дед и прадед. Также в Усвятах Дмитрий Петров провел для гостей экскурсию по поселку, с посещением краеведческого музея.

«Расстояние между поселком Усвяты и селом Сунтар Республики Саха (Якутия) более 9,5 тысяч километров! Именно такое расстояние преодолела семья Прокопьевых, чтобы посетить могилу своего деда и прадеда Иванова Федота Ивановича, красноармейца, пропавшего без вести в годы войны. В апреле 2022 года была найдена информация о месте захоронения воина. Сегодня, практически через 80 лет, внук солдата, глава семейства Прокопьевых Владимир Гаврильевич вместе со своей супругой и детьми осуществил мечту, посетил могилу своего деда, погибшего на усвятской земле 26 октября 1943 года и похороненного на братском воинском захоронении поселка Усвяты», – отметил Дмитрий Петров. – С удовольствием пообщались, посетили братское воинское захоронение, краеведческий музей, обменялись контактами. Гости обещали вернуться на гостеприимную усвятскую землю, ставшую теперь для них родной».

«Хорошо, что пропавших без вести солдат Великой Отечественной становится все меньше, и родственники даже спустя 80 лет, наконец-то, узнают, где и как героически погиб, сражаясь за Родину, их дед или прадед. Помочь в такой ситуации всегда очень приятно», – подчеркнул секретарь Великолукского городского отделения партии Константин Максимов.

Продолжилось посещение Псковской земли экскурсией в краеведческий музей Великих Лук, посещением крепости, «Луки-Парка». Кроме того, гости из Якутии приняли участие в акции, посвященной Дню флага.