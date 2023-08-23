Общество

Александр Козловский: В Псковской области живет много талантливых и духовно богатых людей

С 79-летием со дня образования Псковской области поздравил жителей региона депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Нам повезло жить на ратной земле, которая во все времена славилась подвигами ее жителей и духовными культурными традициями русского народа. Здесь началась Россия, здесь проходило становление христианской веры», - написал Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что Псковская земля богата не только бесчисленными победами наших предков, но и огромным количеством талантливых людей – иконописцев и ученых, писателей и поэтов, актеров и художников, – наследие которых бережно хранят в уникальных музеях и храмах, входящих в золотой фонд мирового культурного наследия России.

«Сегодня в нашем регионе живет также много талантливых и духовно богатых людей, творящих и работающих на благо своей Родины. Они строят, пишут, защищают, учат, лечат, заботятся. Они делают нашу область богатой неравнодушными людьми, честно трудятся и вносят большой личный вклад в развитие региона», – добавил Александр Козловский

В заключение Александр Козловский пожелал псковичам крепкого здоровья, большого счастья и удачи во всех начинаниях.