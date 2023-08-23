Общество

Сбер предлагает бизнесу заняться «Корпоративным здоровьем»

Сбер предлагает новый продукт для российских компаний, которые заботятся о самочувствии своих сотрудников. Программа «Корпоративное здоровье» разработана компанией СберЗдоровье. Как сообщили Псковской Ленте новостей в пресс-службе банка, это не просто медицинская программа поддержки сотрудников, а комплексный профессиональный сервис, отвечающий всем требованиям повестки устойчивого развития.

«Корпоративное здоровье» реализуется в три этапа. На первом этапе анализируется текущая ситуация со здоровьем и благополучием сотрудников, выявляются проблемы и зоны роста и разрабатывается комплекс мер по улучшению ситуации.

Второй этап — реализация намеченной программы. Для этого компания выбирает оптимальный для себя комплекс услуг СберЗдоровья. В зависимости от задач и возможностей предприятия он может включать безлимитные онлайн-консультации с врачами и психологами, приёмы врачей в клиниках по всей России, анализы и обследования, госпитализацию, стоматологию, выезд врача на дом, семейный доступ к онлайн-консультациям и приёмам в клиниках для взрослых и детей, тонометры на рабочих местах, мониторинг состояния здоровья сотрудников и прочее.

СберЗдоровье полностью сопровождает программу на всех этапах: обучает сотрудников, проводит вебинары по медицинским темам, контролирует прохождение лабораторных чекапов работниками компании, создает на основе данных врачей персональные карты здоровья с рекомендациями.

На третьем этапе составляется финальный отчёт и разрабатывается общая карта здоровья компании. В неё входит и анализ уровня заболеваемости на предприятии, и статистика проблем, и оценка предрасположенности к профзаболеваниям, и замер уровня удовлетворённости сотрудников изменениями в соцпакете и многое другое.

«Здоровье сотрудников — это важная часть ESG-повестки. "Корпоративное здоровье" объединяет компетенции и технологии индустрии здоровья Сбера и широкий опыт реализации ESG-проектов. Программа повышает привлекательность компании как работодателя, помогает экономить ресурсы, сокращать сроки больничных и укреплять здоровье сотрудников. В рамках пилотного проекта продукт внедрялся в компаниях с разной численностью персонала и показал прекрасные результаты: работникам стало проще и удобнее получать квалифицированную медицинскую помощь, а бизнес получил прямую выгоду за счет повышения удовлетворенности сотрудников. Кроме того, теперь этим компаниям будет проще удерживать и легче привлекать специалистов. Согласно исследованиям Сбера, при выборе работодателя для 25% соискателей большое значение имеет наличие хорошего соцпакета и качественного медицинского обслуживания», - рассказала старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.