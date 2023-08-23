Общество

Общественники проверили организацию работы отдела по вопросам миграции в Великих Луках

Члены Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки Андрей Канавщиков и Вячеслав Шляхтов посетили городской отдел по вопросам миграции с целью реализации общественного контроля за деятельностью полиции, а также укрепления доверия между гражданами и органами внутренних дел. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу Великие Луки полковник полиции Юрий Иванов ознакомил общественников с порядком предоставления госуслуг, графиком приема граждан, а также рассказал об основных преимуществах получения услуг в электронном виде.

Общественники осмотрели служебные помещения, ознакомились с условиями службы, а также приняли участие в приеме граждан, которые обратились за получением паспортов.

По итогам проверки представители Общественного совета с положительной стороны оценили отсутствие очередей, отметили актуальность и доступность необходимой информации в местах приема заявителей.

Далее, пообщавшись с посетителями, узнали их мнение. Граждане оценили работу сотрудников отдела положительно, отметив их профессионализм и оперативность в сфере оказания государственных услуг.