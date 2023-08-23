Общество

Участницу Курской битвы поздравили в Великих Луках

101-летнюю участницу Курской битвы Ольгу Иванову, проживающую в Великих Луках, поздравили с 80-летием одного из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Великих Лук

Она была радистом. Воевала в составе 56-й отдельной роты связи. Этой осенью ветерану исполнится 102 года. В честь юбилея битвы на Курской дуге в город Великие Луки Ольге Ивановой пришла поздравительная телеграмма и подарки от губернатора Курской области Романа Старовойтова. Памятные подарки и приветственный адрес передали глава администрации Великих Лук Андрей Беляев и депутат Великолукской городской Думы Сергей Макаров.

«Мы гордимся вашим героическим поколением! Спасибо вам за подаренный мир, свободу и независимость России», - говорится в телеграмме, которую зачитали представители городской власти.

Напомним, 80 лет назад, 23 августа 1943 года завершилась битва на Курской дуге. В сражении, продолжавшемся 50 дней и ночей, части Красной Армии отбросили противника на запад на 150 км и освободили Харьков. Победа в Курской битве завершила перелом в Великой Отечественной войне.