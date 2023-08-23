Общество

Самые полезные летние ягоды назвала диетолог

Август – время созревания многих видов ягод. Какие из них являются самыми полезными, рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

«Наиболее полезными для людей ягодами считаются те, которые произрастают в регионе их проживания. То есть для нас являются не только более доступными, но и более полезными ягоды средней полосы России: в начале лета – клубника, земляника, в августе – черника, голубика, красная и черная смородина, крыжовник, малина. Изначально более полезны дикие ягоды, потому что они произрастают в более суровых условиях и выживают наиболее сильные из них. Но сейчас выведено много культурных сортов, у которых есть свои преимущества, поэтому они тоже, безусловно, полезны и должны присутствовать в рационе», – сказала Елена Игнатикова в интервью радио Sputnik.

Врач назвала примерную суточную норму ягод.

«Рекомендуется съедать около одного стакана, то есть 200 граммов ягод в день. Но даже если мы хотя бы несколько раз в неделю будем включать в рацион ягоды, это будет дополнительный бонус для здоровья – они будут оказывать медленное, системное воздействие на организм», – отметила Игнатикова.

Она разъяснила, чем именно полезен этот продукт.

«В ягодах достаточно много растворимой клетчатки, которая связывает холестерин в желудочно-кишечном тракте, в крови и помогает выводить его из организма. Cнижая уровень холестерина, мы в том числе профилактируем заболевания сосудов и сердца. В нашем организме происходит много разных процессов, в том числе выработка прооксидантов, которые повреждают клеточную мембрану. Антиоксиданты и флавоноиды, которые есть в составе ягод, стабилизируют этот процесс, немного замедляют старение»", – уточнила диетолог.

Свежие ягоды специалист советует замораживать впрок, чтобы зимой обогатить рацион – их можно добавлять в каши, варить из них компоты, делать соусы и так далее.