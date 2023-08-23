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Общество

В Госдуме назвали условие блокировки YouTube в России

24.08.2023 08:45|ПсковКомментариев: 0

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что американский IT-гигант Google и принадлежащий ему видеосервис YouTubе будут заблокированы в России после того, как будет создан отечественный аналог.

«По всем и правилам и понятиям мы можем заблокировать Google. Пока такого решения нет, здесь вопрос больше в альтернативе, чтобы мы могли ее предоставить», — сказал депутат.

Он обратил внимание, что видеосервисы сейчас очень сильно развиваются на российских сайтах. По словам депутата, вопрос в том, справятся ли они с большим объемом информации, пишет «Лента.ру».

«При появлении нормальной альтернативы для пользователей, конечно, мы будем его (Google. — «Газета.Ru») блокировать, но это не вопрос ближайшего времени», — указал парламентарий.

По его мнению, в долгосрочной перспективе необходимо будет «прощаться» с этой компанией, так как это «реально вражеская армия», которая работает на территории РФ.

Матвейчев также заявил, что Google «злостно» нарушает российское законодательство, «то есть полностью его игнорирует». Он назвал Google оружием в информационной борьбе.

«Он себя ведет совсем не как нейтральная площадка. <...> Я с трудом себе представляю, что Google исправится, но все же и такое может произойти», — добавил Матвейчев.

Теги: #интернет
Источник: Псковская Лента Новостей
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