Общество

Экипировка школьника к началу учебы подорожала за год на 10 тысяч рублей

Среднестатистический россиянин, имеющий детей или внуков школьного возраста, потратит на подготовку ребенка к предстоящему учебному году 43 тысячи 29 рублей, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Сюда, как уточняется на сайте ВЦИОМ, входят покупка школьной формы, портфеля и учебно-методических материалов.

При этом социологи отмечают, что в 2022 году затраты на подготовку одного ребенка школьного возраста к учебному году оценивались в 33 тысячи 225 рублей, пишет «Интерфакс».

Всероссийский телефонный опрос был проведен 11 августа 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.