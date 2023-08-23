Общество

Владимир Кузь оказал помощь школьникам из нуждающихся семей в Гдовском районе

Участие в акции «Соберём ребёнка в школу» принял заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов (избирательный округ №7 - Псковский и Гдовский районы), координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь. Об этом депутат сообщил Псковской Ленте Новостей.

Фото: Общественная приемная регионального отделения партии «Единая Россия»

«Такие семьи есть в любом избирательном округе. Мы через опеку запрашиваем информацию об остро нуждающихся. Для меня это ежегодная, традиционная акция поддержки таких детей. В этом году и первоклассникам собрали портфель, и старшеклассникам. Максимально тем, кому это необходимо, мы стараемся помогать. Я знаю, что есть проблема, поэтому стараюсь маленькую частичку помощи нуждающимся детям оказать. Я сам был ребенком, помню, как меня родители собирали в школу, получал портфель с принадлежностями, как я этому радовался. Эмоции детей — бесценны. Надеюсь, что они, таким образом, проявят свои знания в школе, это их подтолкнет к учебе, достигнут результатов, вырастут и будут работать на благо нашего государства», - сказал Владимир Кузь.

Вместе с супругой он собрал несколько наборов первоклассников, а также письменные принадлежности и школьные рюкзаки для 5-классницы из Плесны и 8-классницы из деревни Добручи в Гдовском районе.