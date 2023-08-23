Общество

Тото Кутуньо проводили в последний путь аплодисментами и его самой известной песней

Похороны итальянского певца Тото Кутуньо, умершего в возрасте 80 лет, прошли в Милане 24 августа.

Видео/фото: Telegram-канал РИА Новости.

Певца провожали аплодисментами и его самой известной песней l'Italiano, пишет РИА Новости.

Как рассказал менеджер исполнителя Данило Манкузо, Кутуньо не стало «после продолжительной болезни, с которой он боролся в течение нескольких последних месяцев».

Популярный итальянский исполнитель был хорошо знаком и любим поклонниками в России. Его песни L'Italiano («Итальянец») и Buonanotte («Спокойной ночи») стали настоящими хитами.