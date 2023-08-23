Общество

Детский фонд Пскова продолжает поддерживать вынужденных переселенцев

Псковское областное отделение Российского детского фонда продолжает череду выездных мероприятий в пункты временного размещения семей с детьми, вынужденно покинувших территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, Украины. В очередной раз был совершён выезд в пункт временного размещения Невельского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фонде.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Семьям, в которых воспитываются школьники, была оказана помощь в подготовке детей к новому учебному году. На средства проекта «Чужих детей не бывает», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, были закуплены школьные рюкзаки и канцелярские товары. Ребята с большим удовольствием доставали из портфелей новые тетради, дневники, ручки и карандаши. Теперь дети начнут новый учебный год со всем необходимым!

А благодаря поддержке благотворительного фонда БФ «Второе дыхание» (г. Москва) детям была передана спортивная и школьная форма. Помимо этого, каждая семья получила набор товаров гигиены.

«Мы благодарим сотрудников районного центра социального обслуживания за помощь в проведении мероприятия. А партнёров из БФ

"Второе дыхание" за переданную помощь для семей вынужденных переселенцев», – рассказали в детском фонде.

В фонде напомнили, что проект «Чужих детей не бывает» направлен на создание системы помощи и сопровождения семей с детьми, прибывших в Псковскую область с территории Донбасса и Украины и ищущих убежище на территории РФ, для обеспечения комфортных условий пребывания и проживания.