Общество

Производители попросили торговые сети быстрее пересматривать цены

Производители обратились в Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка (МЭС, объединяет производителей, поставщиков и торговые сети). Изготовители указали — резкое ослабление рубля ухудшило экономику предприятий. Так, доллар вырос на 44%, евро — на 78%, а юань — на 60%, плюс увеличилась ставка рефинансирования с 8,5 д 12% (а значит, подорожали кредиты). Об этом сказано в письме ассоциации «Руспродсоюз».

Внутренние цены на сырье для пищевой промышленности уже отреагировали: за два месяца продовольственная пшеница выросла на 16% при стабильных биржевых ценах, а растительное масло — на 8% с начала года, причем мировая стоимость этой продукции стала ниже на треть.

«Рост цен на отечественное сырье идет за счет курсовой разницы даже при наличии экспортной пошлины на пшеницу и масло, уже не говоря об импортируемых ингредиентах», — сказано в письме.

Плюс производители пожаловались на постоянный рост тарифов грузовых перевозок — спрос на них вырос на 61%, а ставки по самым популярным направлениям в среднем выросли на 38% за год и на 10% за последние три месяца. На фоне этих факторов поставщики несут убытки от продажи товаров ниже себестоимости, а также оплачивая штрафы за несвоевременную поставку продукции не по своей вине.

Поэтому производители предложили в рамках саморегулирования согласовать новые условия работы до начала следующего года. То есть признать, что волатильность валют — это достаточное основание для изменения цен как для импортеров, так и для отечественных производителей.

Плюс к этому, отказаться от применения штрафных санкций, если стороны не согласуют новые цены в течение 14 дней. Таким образом, поставщики готовы останавливать поставки продукции, если торговая сеть за две недели не согласует свежий прейскурант. Аналогичные меры уже использовали в 2014, 2020 годах: они доказали свою эффективность, сообщают «Известия».

Совещание по этому вопросу состоится в МЭС 25 августа, уточнил один из его участников.