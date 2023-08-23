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Общество

Спрос на квалифицированные IT-кадры в России вырос почти в 4 раза

25.08.2023 09:00|ПсковКомментариев: 0

Спрос на квалифицированные кадры в сфере информационных технологий (IT) в августе 2023 года увеличился в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Работа».

«Согласно данным платформы, в августе 2023 года спрос на квалифицированные кадры в IT-сфере увеличился в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году», - говорится в исследовании.

За последний месяц количество рабочих предложений в сегменте IT стало на 12% больше, чем в июле. Согласно данным экспертов, изменилось отношение работодателей к посещению офиса. Так в IT-отрасли число вакансий, в описании которых есть пункт «Регулярное или частичное посещение офиса» увеличилось в четыре раза год к году, пишет ТАСС.

Эксперты обратили внимание, что на фоне растущего числа вакансий также демонстрируют рост и зарплатные предложения для IT-специалистов. Например, средняя предлагаемая заработная плата в отрасли, по данным исследования, увеличилась на 23% за последний год и достигла отметки 60,5 тыс. рублей в месяц, а «пиковые значения предлагаемого оклада достигают гораздо больших сумм в зависимости от квалификации и опыта».

Согласно приведенным данным, высокая востребованность у компаний имеется не только на поиск разработчиков. Также, по данным исследования, в 3,2 раза вырос спрос на операторов ПК, а усредненные зарплатные предложения - на 50%, до 49,8 тыс. рублей. «Также число вакансий для специалистов по компьютерной технике увеличилось в 1,9 раза, а оклад им стали предлагать на 20% больше (72 768 рублей). Программистов стали искать в 1,3 раза чаще за последний год, а предлагаемые заработные платы выросли на 15% (73 029 рублей)», - отмечается в исследовании.

В середине августа глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил о дефиците IT-разработчиков в России, который оценивается примерно в 500-700 тыс. человек, для поддержания высокого темпа развития отрасли. Однако, по его словам, количество сотрудников в IT-компаниях увеличилось за прошлый год на 13% - всего почти 740 тыс. человек работают в IT-сфере. При этом, по данным министра, потребность в кадрах у IT-отрасли в стране сохраняется, несмотря на рост ее кадровой базы.

Теги: #работа #исследование
Источник: Псковская Лента Новостей
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