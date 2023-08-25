Общество

Занятия по профориентации начнут проводить в школах еженедельно с нового учебного года

Занятия по профориентации будут проводиться во всех школах России еженедельно с нового учебного года, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в видеообращении к участникам съезда работников образования Новосибирской области, пишет «Интерфакс».

«С нового учебного года во всех школах внедряется единая модель профориентации. В рамках профминимума 6-11 классов еженедельно в рамках внеурочной деятельности по четвергам будут проходить занятия по профориентации "Россия - мои горизонты"», - сказал он.

22 марта Сергей Кравцов на фестивале «Билет в будущее» в Екатеринбурге анонсировал внедрение новой системы профориентации учащихся.

Он тогда пояснил, что развивать профориентацию в школах предполагается по семи направлениям: предподготовка, урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профобразование и взаимодействие с родителями.

«Мы предлагаем заложить профессиональный ориентационный минимум. Речь о наборе инструментов, который включает три уровня. Базовый - не менее 40 часов, следующий - порядка 60 часов, и третий - порядка 80 часов», - сказал в марте Сергей Кравцов.