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Общество

Голубь в трубе, или Почему дети бывают жестокими

25.08.2023 11:50|ПсковКомментариев: 0

Выкинутая на помойку парализованная собака, сброшенная в мусоропровод избитая кошка и еще десятки подобных кошмарных случаев. Откуда берутся совершившие все это живодеры? Особенно страшно, когда злодеями, обижающими беззащитных живых существ, становятся дети. На днях в одной из соцсетей разместили видео, на котором мальчишки запихивали в трубу живого голубя и кидали в него камни. Что это? Детская глупость или опасное психическое отклонение? В чем причины такой жестокости, лечится ли она, и какие рецепты предлагают школа, полиция, психологи, узнал обозреватель Псковской Ленты Новостей.

 

Маленькие живодеры

Случай, взбудораживший подписчиков одного из ВК-сообществ, произошел во дворе на улице Звездной в Пскове. Девушка стала свидетелем того, как «двое маленьких мальчишек» засунули голубя головой в водосточную трубу и «обкидывали камнями с особой злостью». В ответ на возмущение взрослых малыши достали свою жертву из желоба и продолжили бегать с ней по площадке. «Дальнейшая судьба голубя неизвестна, но я предполагаю, что он мог оказаться в другой трубе», - говорит автор поста.

Даже несмотря на то, что голубь - это не милый котенок или щенок, а не вызывающая такого умиления птица, большинство подписчиков группы оказались единодушны: такое поведение ненормально и говорит о проблемах в семьях детей сейчас и их проблемах с законом в будущем. Многие комментаторы высказывали мнение, что причинять боль живому существу могут только «будущие живодеры» и «подрастающие маньяки» и заранее ставили на детях крест, заключая, что воспитательные беседы проводить поздно, и в дальнейшем пацанов ждет «тюрьма, алкоголь и наркотики».

Другие пытались оправдать поступок мальчишек отсутствием у них интересов и увлечений: «нечем занять руки, ноги и голову, а энергии море, и ее надо куда-то использовать». По их словам, дети не так виноваты, как их родители, которые не смогли донести до своих отпрысков простую истину: животные - это не игрушки, и они тоже испытывают боль.

«Все что они (дети) делают, все из семьи! Какое воспитание, такие и поступки. За голубем последуют другие животные, и, возможно, не только животные», - предупреждает о возможных последствиях один из пользователей сети.

Досталось от комментаторов и автору поста - за то, что взрослый человек не остановил детей, а просто «подло снял все на камеру» в надежде, что юные садисты будут опознаны, и с ними проведут воспитательную беседу.

Неизвестно, узнали ли ребят их родители или педагоги. Но на размещенное в сети видео обратило внимание региональное подразделение по делам несовершеннолетних и намерено принимать меры. «Мы знаем о ситуации из ролика в интернете. Поэтому в традиционные профилактические беседы в школах в начале года добавим и вопрос о жестоком обращении с животными», - отмечает и.о. начальника подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Светлана Королькова.

По ее словам, о большей части таких инцидентов инспекторы ПДН узнают из Сети, во всяком случае, заявлений о жестоком обращении несовершеннолетних с животными псковским полицейским не поступало. «Сама по себе тема серьезная. Просто так ребенок не будет проявлять жестокость, агрессию к беззащитному животному. Возможно, он это видит в семье: есть кошка, собака, с которыми достаточно жестко обращаются взрослые, и копирует такое поведение», - говорит Светлана Королькова.

Причинами такого поведения могут быть, как попытки выделиться среди сверстников, так и психические отклонения. «Иногда дети постарше совершают такие поступки ради хайпа. Причем, не всегда речь идет о жестоком обращении. Иногда подростки снимают ролики о спасении животного. Однако для того, чтобы его «спасти», сначала ставят в условия, которые причиняют ему страдания. Например, запутывают в проволоку. Таких видео постановочного характера в Сети достаточно», - добавляет она.

В любом случае родителям не стоит игнорировать проявления жестокости у детей, особенно, если она сочетается с другими моментами асоциального поведения: агрессией по отношению к другим, патологической ложью. «Возможно, у ребенка имеется психическое расстройство, и требуется помощь специалистов», - подчеркивает Светлана Королькова.

Помочь детям и взрослым

Нужно ли обращаться в полицию случайным прохожим, если они стали свидетелями живодерства? И.о. начальника ПДН напоминает, что жестокое обращение с животным само по себе является уголовно-наказуемым деянием, если это действие никак не связано с самообороной и привело к увечью или смерти животного.

«Уголовная ответственность за совершение таких преступлений наступает с 16 лет. В зависимости от тяжести последствий предусмотрены различные наказания, вплоть до лишения свободы. Административная ответственность за жестокое обращение с животными предусматривает штрафные санкции от 5 до 15 тысяч рублей. Если несовершеннолетние совершают административные правонарушения или уголовные деяния до наступления возраста ответственности, то они несут ответственность в соответствии с положением комиссии по делам несовершеннолетних», - поясняет Светлана Королькова.

Дети школьного возраста за подобные деяния вполне могут быть поставлены на учет. Что касается дошкольников, то в этом случае работа проводится с семьей. То же самое можно сказать и о профилактической работе. «Не принято у нас в детские сады приводить сотрудников полиции. Наши сотрудники в детские дошкольные организации приходят по большой необходимости, по особым приглашениям. Но во все школьные организации инспекторы ПДН приходят регулярно. Мы проводим беседы с детьми и родителями, в том числе, об ответственности за жестокое обращение с животными, если такие факты имеют место быть», - подчеркивает Светлана Королькова.

Для школы проблема детской жестокости актуальна, подтверждает директор псковской гимназии №29 Елена Синева. «В своей практике я не сталкивалась с ситуациями жестокого обращения с животными. Наверно, в этом смысле, я счастливый человек. Но предполагаю, что такие варварские случаи возможны по разным причинам. Одна из них - отсутствие дополнительного образования детей, домашних обязанностей, родительского контроля. Другая причина - внешняя, бесконтрольный просмотр различного контента, содержащего сцены насилия или жестокости», - отмечает она.

По ее словам, выявление причины такого поведения, попытка решения проблемы, изменения ситуации приведёт к минимизации случаев жестокости. «Школа является и будет являться сокровищницей знаний, добрых чувств, храмом воспитания. Важно, чтобы в каждой школе была сильная служба сопровождения, которая способна помочь и детям, и взрослым в сложных ситуациях».

Она отметила, что школа проводит активную работу в области экологического воспитания и профилактическую деятельность. А если становятся известны случаи живодерства, то с ребенком работу проводит социальный педагог и психолог.

«Перед взрослым в сложной ситуации всегда стоит вопрос: как относиться к произошедшему? Ругаться? Не обращать внимание? Или … Если было бы "рабочее" классическое решение проблемы, то не было так сложно. На мой взгляд, в каждой ситуации необходим индивидуальный подход», - уверена директор гимназии.

Игры и эксперименты

О том, что каждый случай индивидуален, и иногда не все так страшно, как кажется на первый взгляд, говорят и психологи. «Такое поведение может быть девиантным (отклоняющимся), но может быть и в определённой степени нормальным, - говорит семейный психолог Сергей Калинин. - Норма - если дети воспринимают объект как часть игровой реальности, по отношению к которой жестокое поведение оправдано. Или подобное поведение воспринимается детьми как эксперимент, и они не понимают степень причиняемых страданий».

Старший инспектор (психолог) отдела криминалистики СУ СК России по Псковской области Лариса Котелевская отмечает, что, говоря о жестокости, необходимо учитывать возраст ребенка. «Жестокость является чертой личности и выражается в крайне агрессивном, грубом, бесчеловечном отношении к другим живым существам, как людям, так и животным. Поскольку личность ребенка ещё формируется, о проявлениях жестокого поведения правильнее говорить по отношению к подросткам. В более раннем возрасте у детей проявляется скорее агрессивное поведение как следствие неудовлетворения их потребностей или защиты от негативных окружающих воздействий. Такое поведение импульсивное, до конца не осознанное», - поясняет она.

Жестокое поведение, по сравнению с агрессивным, является крайним проявлением недоразвития морально-нравственной сферы личности, либо проявлением глубокой психической травматизации, поясняет эксперт. По ее словам, такое поведение всегда имеет цель причинения вреда, сопровождается выраженными эмоциональными проявлениями, когда человек испытывает удовольствие от страданий другого живого существа, компенсируя тем самым собственные страдания.

Жестокими не рождаются

«Дети не рождаются заведомо жестокими, это поведение они усваивают в своём близком окружении, и прежде всего в семье. Какие мы сами, такие и наши дети. Наше поведение копируется ими с самого раннего возраста, а наши воздействия на детей формируют их личность, - объясняет Лариса Котелевская. - Если мы проявляем любовь и ласку, у нас растёт ласковый и добрый малыш, которого надо учить правильно противостоять проявлениям агрессии. Если мы физически и морально унижаем ребёнка, травмируем его психику, малыш и вести себя будет соответственно, сначала защищаясь, а потом отрабатывая свою психотравму за счёт травмирования других».

Психолог Сергей Калинин также отмечает, что первичная причина детской жестокости - семейное воспитание. «Эмпатии и состраданию ребёнок учится у значимых взрослых, мамы и папы. Именно в семье усваиваются первичные моральные нормы о том, что нельзя причинять страдания другим живым существам. То есть детей либо этому не научили, либо наоборот, так или иначе поощряли отклоняющееся поведение: жестокость, игнорирование норм», - говорит он.

Такое семейное воспитание, наряду с другими факторами, может привести к страшным последствиям. В этом отношении показательны исследования биографий серийных убийц. «Они все очень разные, но в анамнезе выявили в их детстве общие качества: а) они все проявляли жестокость по отношению в животным и/или более слабым и беззащитным людям и получали от этого удовольствие; б) они росли в семьях, где были агрессивные родители, использующие физические наказания и регулярно причиняющие таким детям боль; в) у многих были поведенческие нарушения типа энуреза», - говорит Сергей Калинин.

Как изменить ситуацию? Что делать, чтобы ребенок не был жестоким?

«Про "исправить" разговор долгий. Есть такая народная мудрость: "Чтобы воспитать одного ребёнка, нужны усилия всей деревни". Воспитательное воздействие должно быть комплексным - начиная с семьи, но продолжая школой, соседями, общественными организациями, социальными службами», - уверен Сергей Калинин.

«Любите своих детей»

Лариса Котелевская все же отводит главенствующая роль в воспитании родителям. По ее словам, нужно пересмотреть методы своих воспитательных воздействий: научиться проявлять любовь и внимание к своему ребенку, правильно реагировать на проявления агрессии в раннем возрасте, когда малыш исследует границы окружающего.

«Что это значит? К примеру, если ваш малыш ударил вас и наблюдает, какая будет реакция, правильно выразить свои эмоции, показать мимикой и сказать словами, что вам больно, неприятно, обидно, что так делать нельзя. Неправильно бить ребёнка в ответ, вызывая страх наказания и закрепляя агрессию. Если ребёнок сделал больно собаке, правильно рассказать, что ей больно, что она испугалась, и что мы не обижаем животных, а мы их гладим, кормим, любим. Неправильно ударить ребенка в ответ», - говорит она.

По словам Ларисы Котелевской, никогда не поздно пересмотреть методы воспитания растущего ребенка, изменить манеру общения со своим сыном, дочерью. «Но, если ваш подросток уже вырос агрессивным, склонным к жестоким проявлениям, необходимо обратиться за психологической помощью. Часто изменения личности и проблемы в семье уже настолько глубоки, что самостоятельно их корректировать очень сложно», - предупреждает специалист.

Также необходимо не забывать об организации досуга детей. «Незанятость и скука открывают широкие ворота для проявлений всего плохого, что в нас есть, и наоборот, спорт, волонтёрство, работа, учёба способствуют формированию множества положительных качеств личности - стойкости, уверенности, доброты, снисходительности, умения общаться в коллективе, уважать себя и окружающих, терпения и многих других. Любите своих детей, относитесь к ним с уважением, заботой, вниманием и они вырастут счастливыми и спокойными людьми!» - заключила Лариса Котелевская.

Светлана Синцова

Фото - скриншот видео из группы «Жесть по-псковски»

Теги: #дети #жестокое обращение с животными
Источник: Псковская Лента Новостей
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