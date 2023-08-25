Общество

Почти 600 детей сядут за парты обновленной школы в Острове

Почти 600 детей сядут за парты обновленной школы номер № 7 имени В. Н. Пушкарёва в Острове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Капитальный ремонт в школе проводят в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования».

В рамках рабочего визита губернатор Михаил Ведерников осмотрел помещение столовой, кабинеты физики, математики, истории, актовый и спортивный залы.

«В этом году школе исполняется 30 лет, но несмотря на юный возраст, школа очень нуждалась в ремонте, так как была построена на болоте. В ходе ремонта заменили канализационную систему, провели горячее водоснабжение, заменили 45 окон, отремонтированы все кабинеты. 1 сентября 590 ребят сядут за парты обновленной школы», - поделилась директор школы Лилия Панчук.

В ходе ремонтных работ в столовой заменят все оборудование, новые плиты уже подключены. Все остальное оборудование ожидается, но пока подключено старое, чтобы столовая смогла начать свою работу 1 сентября. Также в школе появится зал торжеств.

Начался ремонт 6 марта, с детского крыла. В конце мая начались полноценные ремонтные работы. На данный момент строительная готовность объекта составляет 78%.