Общество

ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 63% за 28 дней

Более 1,47 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире в период с 24 июля по 20 августа, более 2 тыс. умерли. Число случаев инфицирования выросло на 63% по сравнению с предыдущими 28 днями, а количество летальных исходов уменьшилось на 48%, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 1 470 201 случай заражения и 2 059 летальных исходов, пишет ТАСС.

Сообщения о заболевших ковидом поступили из 103 государств. Ковид «остается крупной угрозой», и ВОЗ призывает страны «поддерживать, а не демонтировать созданную ими инфраструктуру по COVID-19». Организация ожидает, что они продолжат работу в сфере раннего предупреждения, эпиднадзора и выявления вариантов коронавируса. ВОЗ рекомендует «проводить бустерную вакцинацию в группах высокого риска, улучшать вентиляцию». В организации обратили внимание на рост распространения варианта EG.5 коронавируса. По состоянию на 24 августа он был обнаружен в 53 странах. Неделей ранее таких стран было 50.