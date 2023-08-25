Общество

Россиянка родила ребенка весом 6,1 килограмма

Жительница Волгоградской области родила ребенка весом 6,1 кг и ростом 63 см, малыш и мама чувствуют себя хорошо, сообщил в пятницу комитет здравоохранения региона.

«Сорокалетняя жительница Суровикинского района Волгоградской области стала мамой малыша весом 6180 граммов. Рост мальчика тоже удивил акушеров – 63 сантиметра», - сообщает облздрав в своем Telegram-канале, уточняя, что такие параметры соответствуют возрасту трехмесячного ребенка.

Отмечается, что женщине было проведено кесарево сечение. Мать и сын чувствуют себя хорошо, пишет РИА Новости.

По информации ведомства, у женщины это уже пятый ребенок, и каждые роды вес детей увеличивался: третий родился весом 4,4 кг, а четвертый - более 5 кг. Медики объясняют большой вес младенцев заболеванием матери, у нее диагностирован гестационный сахарный диабет.