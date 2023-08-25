Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
распродажа стройматериалов
самое время для ремонта
Топ уютных летних террас Пскова
Розыгрыш билетов в кино
Богатство «Голубых озер»
Господин Рейтингомер
Снова в школу. ЛОНГРИД
Кружки и секции в Пскове
о роли педагогов
Интересные места отдыха в Псковской области
«Истфакт» Псковские партизаны
«Истфакт» Столица российского воздухоплавания
профсоюзы для общества
удмуртская ведьма
профсоюзы власть, работодатели
как поддерживают псковских врачей
 
 
 
ещё Общество 25.08.2023 12:440 Курс на цифровую стабильность 25.08.2023 17:320 Пограничники предупредили об увеличении пассажиропотока на пункте пропуска «Куничина Гора» 25.08.2023 17:240 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 25 августа 25.08.2023 16:540 Россиянка родила ребенка весом 6,1 килограмма 25.08.2023 16:271 Мошенники обещают деньги под высокий процент с кешбэком от Госуслуг и Банка России - ВТБ 25.08.2023 15:560 Ремонт детского сада «Березка» в Острове завершат 1 ноября
 
 
 
Самое популярное 18.08.2023 12:1924 Великолукская епархия проведет проверку по факту освящения памятника Сталину 18.08.2023 11:390 Схема движения автобуса по маршруту №11 изменится в Пскове 24.08.2023 08:000 В Псковской области задержали диверсанта при попытке поджога релейного шкафа 21.08.2023 15:311 Вернется ли жара в Псковскую область, рассказала синоптик 24.08.2023 09:480 Четыре человека серьёзно пострадали в результате ночного наезда автомобиля на пешехода в Пскове. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Россиянка родила ребенка весом 6,1 килограмма

25.08.2023 16:54|ПсковКомментариев: 0

Жительница Волгоградской области родила ребенка весом 6,1 кг и ростом 63 см, малыш и мама чувствуют себя хорошо, сообщил в пятницу комитет здравоохранения региона.

«Сорокалетняя жительница Суровикинского района Волгоградской области стала мамой малыша весом 6180 граммов. Рост мальчика тоже удивил акушеров – 63 сантиметра», - сообщает облздрав в своем Telegram-канале, уточняя, что такие параметры соответствуют возрасту трехмесячного ребенка.

Отмечается, что женщине было проведено кесарево сечение. Мать и сын чувствуют себя хорошо, пишет РИА Новости.

По информации ведомства, у женщины это уже пятый ребенок, и каждые роды вес детей увеличивался: третий родился весом 4,4 кг, а четвертый - более 5 кг. Медики объясняют большой вес младенцев заболеванием матери, у нее диагностирован гестационный сахарный диабет.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Кому нужно установить памятник в Пскове?
В опросе приняло участие 462 человека
25.08.2023, 17:430 Порядка 20 тысяч гостей ожидают на праздновании 550-летия Псково-Печерского монастыря 25.08.2023, 17:320 Пограничники предупредили об увеличении пассажиропотока на пункте пропуска «Куничина Гора» 25.08.2023, 17:240 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 25 августа 25.08.2023, 17:120 Один из ведущих барабанных коллективов России выступит в Великих Луках
25.08.2023, 16:540 Россиянка родила ребенка весом 6,1 килограмма 25.08.2023, 16:390 Песню «Золотые три лука» выпустили ко Дню города Великие Луки. ВИДЕО 25.08.2023, 16:350 «Беседка»: Crescendo звучит в Пскове. ВИДЕО 25.08.2023, 16:271 Мошенники обещают деньги под высокий процент с кешбэком от Госуслуг и Банка России - ВТБ
25.08.2023, 16:160 Движение транспорта закроют на участке улицы Леона Поземского в Пскове 28 августа 25.08.2023, 15:560 Ремонт детского сада «Березка» в Острове завершат 1 ноября 25.08.2023, 15:430 Приемка ремонта улицы Труда прошла в Пскове 25.08.2023, 15:370 Что такое легитимность на выборах? Итоги круглого стола
25.08.2023, 15:260 ПЛН-ТВ: Работа экоцентра в Пскове 25.08.2023, 15:180 Почти 600 детей сядут за парты обновленной школы в Острове 25.08.2023, 15:130 Культурная плесень, презренный труд, обходные пути 25.08.2023, 14:550 «Хайпожоры»: 10 лет Telegram, мягкая блокировка YouTube и памятники раздора. ВИДЕО
25.08.2023, 14:390 Медведь бродит под Великими Луками. ФОТО 25.08.2023, 14:260 Музыканты назвали главную особенность фестиваля Crescendo 25.08.2023, 14:140 Илью Зиновьева рекомендовали на должность судьи Псковского областного суда 25.08.2023, 14:041 В рубель: Ностальгируем по дефолту и мечтаем о валюте БРИКС
25.08.2023, 14:040 Круглый стол: Что такое легитимность и с чем ее едят? ВИДЕО 25.08.2023, 13:560 Кампания по перезаключению договоров на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования стартует 1 сентября 25.08.2023, 13:481 Ситуацию с вывозом мусора в пригороде Пскова держат на контроле депутаты районного Собрания 25.08.2023, 13:330 Работал и футболистом, и продавцом: история успеха псковича, покоряющего московскую медиалигу
25.08.2023, 13:180 Этно-фолк фестиваль «Гремячая башня» пройдет в Пскове 26 августа 25.08.2023, 13:132 Эстонская оппозиция инициирует вотум недоверия премьеру Каллас 25.08.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция круглого стола: Что такое легитимность и с чем ее едят? 25.08.2023, 12:540 Принята вторая Йоханнесбургская декларация стран БРИКС
25.08.2023, 12:450 Полистовские медвежата попали в объективы фотоловушек 25.08.2023, 12:440 Курс на цифровую стабильность 25.08.2023, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Crescendo звучит в Пскове 25.08.2023, 12:310 Белорусская армия проведет комплексные учения
25.08.2023, 12:302 Осы напали на электромонтера под Псковом, мужчина испытал анафилактический шок 25.08.2023, 12:250 Почти 20 млн рублей направили на обеспечение безопасности в псковских школах 25.08.2023, 12:170 Росавиация заявила об увеличении числа пассажирских перевозок 25.08.2023, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»
25.08.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 25 августа 25.08.2023, 11:590 Двух нетрезвых водителей выявили в Великих Луках 25.08.2023, 11:580 Занятия по профориентации начнут проводить в школах еженедельно с нового учебного года 25.08.2023, 11:550 Круглый стол: Что такое легитимность и с чем ее едят?
25.08.2023, 11:501 Голубь в трубе, или Почему дети бывают жестокими 25.08.2023, 11:470 Псковский молодежный центр приглашает на исторический праздник «Воевода Шуйский» 25.08.2023, 11:440 Женщина оформила микрозайм на свою мать в Великих Луках 25.08.2023, 11:340 «Беседка»: Crescendo звучит в Пскове
25.08.2023, 11:260 Музейную программу «Погребок» представили в пушкинском Бугрово 25.08.2023, 11:080 Дополнительное освещение появится на улице Майора Доставалова в Пскове 25.08.2023, 10:570 «Хайпожоры»: 10 лет Telegram, мягкая блокировка YouTube и памятники раздора 25.08.2023, 10:540 Под высоким солнечным напряжением: как псковичам спастись от магнитных бурь
25.08.2023, 10:400 Фальшивую купюру нашли в Великих Луках 25.08.2023, 10:300 Единый учебник истории для 10-11 классов поступит в школы до 1 сентября 25.08.2023, 10:170 Жилой дом спасли от огня в гдовской деревне Кола 25.08.2023, 09:590 Кравцов: Россия фактически вошла в десятку лучших стран мира по общему образованию
25.08.2023, 09:400 Премьеру сиквела «Дюны» отложили до марта 2024 года из-за забастовок в Голливуде 25.08.2023, 09:300 Производители детских товаров в РФ предложили обсудить безусловный базовый доход для детей 25.08.2023, 09:150 «Роскосмос» допустил сокращение штата центрального аппарата вдвое 25.08.2023, 09:000 Спрос на квалифицированные IT-кадры в России вырос почти в 4 раза
25.08.2023, 08:450 В России сохранят ставку по льготной ипотеке 25.08.2023, 08:280 Подрядчик продолжает работы по ремонту дороги на Выбуты в Псковском районе 25.08.2023, 08:110 Производители попросили торговые сети быстрее пересматривать цены 25.08.2023, 07:540 Фестиваль Crescendo вновь пройдет в Пскове
25.08.2023, 07:350 Девелоперов в России обяжут строить площадки для выгула собак 25.08.2023, 07:190 Густой туман опустился на Псковскую область 25.08.2023, 07:002 Митрополит Тихон освобожден от должности ректора Псково-Печерской духовной семинарии 24.08.2023, 22:200 В конкурсе проектов социально ориентированных НКО Псковской области разыграют более 17 млн рублей
24.08.2023, 22:000 Какие грибы не стоит собирать, объяснила гастроэнтеролог 24.08.2023, 21:500 Псковский губернатор передал родственникам погибшего Героя «Золотую Звезду» 24.08.2023, 21:400 Более тысячи псковских семей начали получать ежемесячную выплату из маткапитала с начала года 24.08.2023, 21:200 Минсельхоз: Расширение программы социального найма жилья остановит отток сельского населения
24.08.2023, 21:101 Навигаторы в современном мире: на августовском педсовете в Пскове поговорили о воспитательной роли педагогов 24.08.2023, 21:000 Росгвардия приглашает псковичей на службу по контракту 24.08.2023, 20:400 Мужчина забил девушку палкой до потери сознания, а потом переключился на ее подругу. ВИДЕО 24.08.2023, 20:250 Пропавший в Санкт-Петербурге музыкант нашелся
24.08.2023, 20:250 Петр Василевский получил медаль «За заслуги перед Псковом» 24.08.2023, 20:200 Точки доступа бесплатной юридической помощи откроют в 12 районах Псковской области 24.08.2023, 20:150 Два батута доставили в загородный лагерь «Радуга» под Псковом 24.08.2023, 20:000 Осужденные к принудительным работам навели порядок в великолукском парке
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru