Общество

Николай Козловский: Великие Луки бережно хранят русские традиции и культурное наследие

С 857-летием первого упоминания Великих Лук в летописи поздравил жителей и гостей южной столицы глава города Николай Козловский.

«Уважаемые великолучане! Уважаемые гости города! От всей души поздравляю вас с 857-й годовщиной первого упоминания древнего русского Великие Луки в летописи. Великие Луки - один из древних городов России, где бережно хранят исконно русские традиции, культурное наследие и духовные ценности народа. За свою многовековую историю наш город пережил немалые испытания, тяжелейшие схватки с врагом. Он внёс значимый вклад победу над немецко-фашистскими захватчиками. Великолукская наступательная операция, в ходе которой был освобождён наш город, за что его по праву называют малым Сталинградом. За самоотверженность и стойкость защитников города Великие Луки были награждены орденом Отечественной войны первой степени в 1983 году, а в 2008 году было присвоено почётное звание "Город воинской славы"», - сказал Николай Козловский.

Глава города отметил, что наряду с ратными достижениями героических предков великолучание гордятся их трудовыми победами и подвигом по восстановлению города в послевоенный период.

«Благодаря боевой и трудовой доблести старших поколений сегодня Великие Луки - это один из промышленных, культурных, образовательных и спортивных центров Северо-Запада России. Великие Луки - это стабильно развивающийся растущий город, с высокими темпами благоустройства и строительство, в которым ежегодно увеличиваются объёмы производства, планомерно модернизируются социальные сферы, создаются современные условия для воспитания и обучения подрастающего поколения горожан, раскрытию их способностей и талантов», - продолжил он.

Руководство Великих Лук проводит большую системную работу по реализации муниципальных, региональных и федеральных программ, национальных проектов, направленных на повышение качества жизни горожан, подчеркнул глава города.

«Такая работа приносит заметные положительные результаты. Наш город стабильно движется вперёд и преображается год от года. В этом прежде всего ваша заслуга - дорогие великолучане. Примите слова глубокой признательности за созидательной труд на благо города и ответственность за его судьбу, за культурные и спортивные победы во славу Великих Лук», - заметил он.

Глава Великих Лук уверен, что в дальнейшем совместная работа руководства и жителей города, поддержка региональной и федеральной властей будет обеспечивать стабильное развитие и благополучие Великих Лук.

«Желаю всем великолучанам крепкого здоровья, новых профессиональных достижений, успехов в осуществлении намеченных планов, счастья и согласия семьях. Добра, мира и процветания городу воинской славы Великие Луки!» - поздравил с праздником великолучан Николай Козловский.