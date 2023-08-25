Общество

Какие продукты надо исключить из рациона для сохранения молодости, объяснила врач

Продукты с избытком насыщенных жиров и добавленных сахаров, такие как шоколадное молоко, ароматизированные подслащенные творог и йогурт, колбаса, майонез и промышленное мороженое, лучше ограничить в рационе, чтобы продлить молодость, заявила врач-диетолог Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии минздрава России, сотрудник центра лечения и профилактики метаболических нарушений и ожирения Наталья Силина.

«Рекомендуется ограничение продуктов с избытком насыщенных жиров и добавленных сахаров: шоколадное и фруктовое молоко, ароматизированные подслащённые творог и йогурт, творожные сырки, промышленное мороженое, жирные сорта мяса, переработанное мясо (колбасы и сосиски); покупные соусы: майонез, кетчуп с добавлением растительного масла и сахара», - сказала она РИА Новости, отвечая на вопрос, от каких продуктов нужно отказаться, чтобы продлить молодость.

Она отметила, что ограничения распространяются и на употребление поваренной соли - до 5 граммов в сутки, сахар в чистом виде лучше стараться исключить, либо употреблять не более четырех чайных ложек в сутки.

По словам специалиста, самым лучшим и безопасным вариантом продления молодости и защиты от хронических заболеваний, включая рак, сердечно-сосудистые заболевания, старческую деменцию, является сбалансированное и разнообразное питание, а также оптимальная физическая активность, сон и минимизация воздействия стресса.

Как пояснила врач, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми микро- и макроэлементами, рацион должен быть разнообразным и включать все основные группы продуктов. Она уточнила, что в рацион нужно включать злаки и крупы, которые содержат витамины группы В, железо, магний, селен, клетчатку. Следует употреблять также овощи и фрукты, они содержат бета-каротин, фолиевую кислоту, витамины C, E и K, магний, калий, клетчатку.

Кроме того, надо есть мясо, рыбу и молочные продукты, так как они содержат аминокислоты, незаменимые жирные кислоты, витамины группы В, магний, железо и цинк, добавила диетолог. К полезным для здоровья жирам также относятся оливковое, льняное, кунжутное и подсолнечное масла, орехи, жирные сорта рыбы, авокадо, подчеркнула специалист.

«Общих рекомендаций по оптимальной калорийности нет, в каждом случае она рассчитывается индивидуально врачом-диетологом, но в среднем для женщины легкого труда – 2000 ккал, для мужчин – 2500 ккал, но важно учитывать уровень физической занятости, тренированности и множество других параметров», - рассказала Наталья Силина.