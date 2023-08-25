Житель Порхова попал под арест на десять суток за неуплату алиментов

Житель города Порхова долгое время не оплачивал алименты на содержание своих трёх несовершеннолетних детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
Мужчине вынесли постановление о временном ограничении на выезд из Российской Федерации. Официальный заработок у должника установлен не был. Задолженность по алиментам увеличивалась и достигла 400 тысяч рублей.
41-летний порохович не находился по месту прописки, однако судебным приставам удалось его вычислить в ходе рейдового мероприятия. Гражданин прибыл из Санкт-Петербурга и приставы застали его дома врасплох.
Судебные приставы составили протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ и направили материалы в суд. По итогу рассмотрения дела, судом должнику назначили наказание в виде ареста сроком на 10 суток.
В дальнейшем, если должник не примет меры к погашению задолженности по алиментам и не трудоустроиться официально, будет возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ.