Общество

Александр Козловский: Город на Ловати прославляет Псковскую область многочисленными достижениями

С 857-летием со дня первого упоминания Великих Лук в летописи поздравил жителей города депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Дорогие великолучане! От всего сердца поздравляю с 857-й годовщиной со дня первого упоминания нашего любимого города в исторической летописи! Город на Ловати прославляет Псковскую область богатой историей и многочисленными достижениями. Он по праву считается столицей воздухоплавания России и столицей промышленности региона, ведь именно великолукские предприятия являются флагманами псковской индустрии», - написал Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что особое место в истории Великих Лук занимает Великая Отечественная война и подвиг Героев-великолучан, защищавших свой город, восстанавливающих его из руин, развивавших его.

«Сегодня развитие и модернизация города – это, прежде всего, заслуга его жителей. Их трудовые победы, спортивные и культурные достижения – главный двигатель Великих Лук, его сердце. Желаю каждому из вас, уважаемые земляки, крепкого здоровья, благополучия и осуществления всего, о чем вы мечтаете! Пусть Великие Луки процветают и радуют! С праздником!» - добавил Александр Козловский.