Общество

О вреде арбузов для некоторых людей предупредила врач

Вторая половина августа — сезон самых спелых и сочных арбузов. Однако, несмотря на свою пользу, есть этот продукт можно не всем, рассказала 25 августа врач-терапевт «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева.

Она отметила, что самое главное преимущество арбуза — это высокое содержание воды. Его можно назвать растительным десертом, так как в состав входят разные сахара природного происхождения — глюкоза, фруктоза, сахароза. Поэтому арбуз хорошо справляется с двумя задачами: утоляет жажду и предупреждает обезвоживание, а также утоляет на некоторое время голод за счет углеводов. В составе этой бахчевой культуры множество витаминов микроэлементов: С, А, В1, В5, В6, а также магний, калий, кальций, фосфор, железо и натрий.

При этом, несмотря на сравнительно небольшую калорийность мякоти (порядка 30 ккал на 100 г продукта), избыточное потребление этого продукта несет риск набора веса за счет увеличения калорийности дневного рациона. Кроме того, у арбуза высокий гликемический индекс, то есть сахара, который достаточно быстро попадает в кровь, пишут «Известия».

«Поэтому именно арбуз рекомендуется исключить из рациона пациентам, страдающим сахарным диабетом и другими нарушениями углеводного обмена», — рассказала врач.

Здоровым людям, по ее словам, в день рекомендуется съедать не более 500 г арбуза при условии, что одновременно не употребляются другие углеводы, например в виде хлеба.

«Другие возможные риски связаны с мочегонным эффектом арбуза, что создает дополнительную нагрузку на почки, поэтому людям с заболеваниями мочевыделительной системы рекомендовано исключить его из рациона. Но и условно здоровым людям лучше есть арбуз в первой половине дня: нагрузка на мочевыделительную систему в ночное время не позволит хорошо выспаться, а значит, не даст восстановиться организму», — подчеркнула врач.