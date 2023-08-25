Общество

Действие антиковидных ограничений в Петербурге продлили до конца года

Действие ограничений, введенных из-за COVID-19, сохранится в Петербурге до конца года, сообщается в постановлении правительства города.

Согласно документу, действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 декабря 2023 года.

Поправки внесены в постановление №121 от 13 марта 2020 года«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу, пишет «Интерфакс».

Ранее была отменена большая часть пунктов постановления, но в силе остается, в частности, запрет на проведение публичных мероприятий и участие в них, если иное не установлено региональным управлением Роспотребнадзора. Также продлевается рекомендация носить маски и перчатки, а людям старше 60 лет - воздержаться от посещения церквей и других религиозных учреждений.