Общество

Умер режиссер Глеб Панфилов

На 90-м году жизни скончался режиссер Глеб Панфилов, сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

11 мая Панфилова госпитализировали в реанимацию Одинцовской больницы, где у него было выявлено нарушение мозгового кровообращения. После было принято решение о его переводе в Институт имени Склифосовского в Москве, пишут «Известия».

На следующий день состояние режиссера оценивалось как тяжелое, у него диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием.

Однако позднее, 15 мая, Варшавер заявил, что у Панфилова несильный инсульт и он в удовлетворительном состоянии.

В 1970-м свет увидела одна из наиболее известных его картин — «Начало», где главную роль сыграла Инна Чурикова. Режиссер и актриса поженились во время съемок и прожили вместе более полувека. Инна Чурикова умерла 14 января2 023 года в Москве после продолжительной болезни.

Среди других работ Панфилова: «Прошу слова» (1975), «Тема» (1979), «Без вины виноватые» (2008), «Иван Денисович» (2021).